Il padre che porta moglie e figlio a fare i selfie sulla tomba dei boss Riina e Provenzano: "Grandi"

Le tombe dei boss mafiosi Totò Riina e Bernardo Provenzano al cimitero di Corleone (Palermo) come meta di un "pellegrinaggio" e sfondo per selfie. Pompeo Piserchia, pregiudicato foggiano, ha portato moglie e figlioletto dove sono stati sepolti i due boss e ha immortalato il momento con delle storie su Facebook: "Grandi uomini".

"Eccomi a Corleone, sono sulla tomba di Bernardo Provenzano: il 13 luglio 2016 è morto e oggi 13 luglio 2022 io sono qua”, commenta Piserchia su Facebook. “Per me - dice - restano grandi uomini. E' un onore essere qui”. Nelle immagini si vedono le tombe e le foto di Riina e Provenzano, in sottofondo il vociare di bambini. Poi una sequenza di selfie con la moglie: alle loro spalle le lapidi. Lascia poi dei fiori in memoria dei boss.



II video sono diventati presto virali e sono arrivati anche alle forze dell'ordine. Piserchia ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e nel 2019 i carabinieri gli trovarono a casa, nascosta sotto la culla del figlio neonato, una pistola completa di caricatore e matricola abrasa.