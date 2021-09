Aggredisce la compagna, poi si impicca in garage: lei è gravissima

Dramma a Sennori, piccolo paese a pochi chilometri da Sassari. Un uomo di 42 anni ha aggredito la compagna di 48 anni ferendola al collo e a una spalla, non è chiaro al momento con quale tipo di arma. Poi si è ucciso, impiccandosi in garage.

Lei è riuscita a chiedere aiuto in strada, arrivando a un campo sportivo poco lontano dove era in corso una partita amichevole e c'era un presidio del 118. E' stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Sassari, dove è ricoverata in rianimazione: è in condizioni gravissime.

Le indagini vengono condotte dai carabinieri della locale stazione: gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di un fatto di sangue che ha sconvolto il centro del Sassarese.