Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi

È stata condannata all'ergastolo Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi. La piccola fu lasciata sola nella casa di Milano il 14 luglio 2022 e trovata morta il 20 luglio. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano. La massima pena era stata chiesta dal pubblico ministero Francesco De Tommasi e dall'avvocato di parte civile chiedono l'ergastolo, mentre la difesa rappresentata dall'avvocata Alessia Pontenani ha cercato di puntare sul riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere, parziale o totale.

Esclusa l'aggravante della premeditazione

Il reato contestato ad Alessia Pifferi dal procuratore De Tommasi è quello di omicidio volontario. Il pm ha infatti affermato che, abbandonando la bambina, la donna non solo ha accettato il rischio della sua morte, ma ha deliberatamente permesso che ciò accadesse.

La pubblica accusa aveva chiesto inoltre di considerare le aggravanti dei futili motivi, del rapporto di filiazione, e della premeditazione, che non è stata però riconosciuta dai giudici.

"Ci troviamo di fronte a una condotta di natura volontaria, a un caso agghiacciante in cui la responsabilità è chiara a seguito di granitiche prove, mai scalfite dagli esiti dell'istruttoria. In questo processo c'è solo una verità: Alessia Pifferi è colpevole dell'omicidio della piccola Diana, sapeva benissimo che abbandonando la figlia in quel modo ne avrebbe provocato la morte", ha affermato in aula l'avvocato di parte civile Emanuele De Mitri.

"Alessia non voleva uccidere, fu abbandono di minore"

Considerazioni contestate dalla difesa: "Non è nostro compito dare giudizi morali su Alessia Pifferi, vi chiedo l'assoluzione", ha detto nella sua arringa l'avvocata Alessia Pontenani. "È evidente che non volesse uccidere la bambina. Alessia ha avuto un'infanzia terribile, è cresciuta nell'incuria e nell'abbandono. E' innegabile che già all'asilo avesse dei problemi", ha proseguito la legale portando di nuovo l'attenzione sulla difficoltà cognitive e psicologiche dell'imputata.

Nonostante la perizia psichiatrica effettuata dal professor Elvezio Pirfo abbia escluso il vizio di mente, la legale di Pifferi ha infatti più volte chiesto di considerare le sue condizioni psichiatriche, sottolineando il deficit cognitivo che renderebbe la sua età mentale simile a quella "di una bambina di 7 anni".

"Esiste un reato nel nostro codice, che è l'abbandono di minore. Ci siamo: è il nostro caso, è la morte di Diana. Questo è il reato per cui deve essere condannata Pifferi. La caratteristica di abbandono di minore è la speranza che non accada nulla: lei sperava in cuor suo, e credeva, che non sarebbe accaduto nulla alla bambina".

La madre: "Un dolore atroce, ma deve pagare"

Dopo circa 3 ore di camera di Consiglio i giudici hanno sentenziato la pena dell'ergastolo. Stabiliti inoltre 2 anni di sorveglianza speciale e 50mila euro di risarcimenti provvisionali alla mamma e 20mila alla sorella, Viviana Pifferi: "Penso che i giudici abbiano fatto quello che è giusto, perché per me non ha mai avuto attenuanti, non è mai stata matta o con problemi psicologici", ha commentato dopo la lettura della sentenza. "In questo momento non so neanche dire cosa provo, è una cosa stranissima. Spero che adesso Diana possa volare via in pace".

"È un dolore atroce. Si è dimenticata di essere una madr, ora non riuscirei a dire nulla", ha aggiunto Maria, madre di Alessia Pifferi. "Deve pagare per quel che ha fatto. Se si fosse pentita e avesse chiesto scusa..Ma non l'ha fatto".