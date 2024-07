Sequestrata e violentata da tre ragazzi: donna si lancia dal balcone

Una donna precipita dal primo piano di una palazzina del centro nel silenzio delle prime ore del mattino: siamo in via Oberdan e poco prima del tonfo, alcuni testimoni sentono delle urla provenienti da quello stesso appartamento. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio e sono state necessarie alcune settimane di indagini da parte dei Carabinieri per arrivare agli arresti di tre persone, di cui un minore, avvenuti nella giornata di ieri. La donna, che quando è stata soccorsa si trovava in uno stato di semi-coscienza, è una 37enne di origini somale (senza fissa dimora) che ha scelto il vuoto piuttosto che finire nuovamente nelle mani dei suoi aguzzini, che già l'avevano violentata poco prima. Al momento si trova ancora in ospedale con diverse fratture, ma è salva nonostante sia caduta "di testa".

A ricostruire la vicenda è il tenente Guido Rosati, Carabinieri della Compagnia Bologna Centro: "L'incontro fra la vittima del sequestro e della violenza sessuale è avvenuto in strada, in zona universitaria, e i tre soggetti arrestati (due giovanissimi tunisini di cui uno minorenne e un italiano) hanno invitato la donna in casa con la promessa di consumare insieme della droga (cocaina ed eroina). Poi però hanno preteso un rapporto sessuale e quando la donna si è rifiutata è scattata la violenza. Dopo essere stata abusata tentando di liberarsi ha trovato l'unica via d'uscita dal terrazzo e si è gettata dal primo piano finendo sull'asfalto. Prezioso l'intervento dei cittadini che hanno udito le urla, visto la donna e chiamato 118 e forze dell'ordine".

Chi sono i tre arrestati? Si tratta di due giovani tunisini arrivati in Italia nel 2023 come minori non accompagnati, ospiti di una struttura (oggi uno appena 18enne e il secondo 17enne) e un italiano 22enne di origini piemontesi domiciliato nell'appartamento di via Oberdan dal cui balcone è precipitata la donna. Tutti e tre hanno precedenti di Polizia non specifici. Dal momento in cui la donna è entrata nell'appartamento a quello del lancio dal balcone è passata circa un'ora.