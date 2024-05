Sequestrato e picchiato per ore: punito perché non voleva partecipare a una truffa

Prelevato in piena notte dalla sua casa di Martina Franca (Taranto), costretto a salire in auto da due persone e rinchiuso in un garage a Taranto dove è stato picchiato e minacciato per ore, fino a quando è stato liberato. A piombare nell'incubo è stato un uomo di 35 anni. Adesso, a distanza di un anno, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per la brutale aggressione. Si tratta di un 29enne e un 50enne. Il più giovane è accusato anche di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Avrebbero agito come vendetta perché la vittima si era rifiutata di partecipare a una truffa e loro pretendevano 15mila euro.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti il 29enne in piena notte sarebbe andato a casa della vittima, lo avrebbe minacciato e picchiato anche con il calcio di una pistola, poi l'avrebbe costretto a salire a bordo di un'auto guidata dall'altro indagato. I due lo avrebbero condotto a Taranto, all'interno di un garage, dove avrebbero continuato a picchiarlo, per liberarlo ore dopo nei pressi di un distributore di carburanti. Il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri mentre, col volto pieno di lividi, vagava per le vie del centro. Tanta violenza perché la vittima non aveva voluto partecipare alla truffa a una società di noleggio auto.