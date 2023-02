Quintali di cocaina nascosta nel caffè: cosa hanno scoperto sulla "nave dei misteri"

Ci sono novità sul caso della nave con a bordo ben 435 chili di cocaina sequestrata un anno fa nel porto di Pra', a Genova. Oggi la guardia di finanza ha infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, gravemente indiziate del reato di traffico di sostanze stupefacenti aggravato. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Genova su richiesta della Procura - direzione distrettuale antimafia.

La droga era nascosta all'interno di un container contenente caffè e trasportata a bordo di una nave proveniente da Rio de Janeiro (Brasile). Il carico però era stato scoperto dalle fiamme gialle. Per quei fatti un lavoratore portuale che era stato sorpreso mentre prelevava 14 borsoni contenenti la cocaina è stato già condannato a dieci anni di reclusione.

La cocaina sequestrata una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione criminale introiti pari a circa trenta milioni di euro.

Le indagini sono proseguite nell'ultimo anno e hanno portato all'arresto di altri quattro lavoratori portuali. Le Fiamme Gialle hanno ricostruito i sopralluoghi preliminari svolti nei giorni precedenti all'arrivo della nave e l'utilizzo di un telefono cellulare specifico per le comunicazioni relative all'operazione. Uno dei lavoratori arrestati, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, avrebbe utilizzato un semovente e un mezzo di trasporto del porto per spostare il container carico di droga dall'area in cui era stato collocato a una più appartata e non coperta dalle telecamere di sorveglianza, per permettere poi a un complice di procedere con l'apertura e il recupero del carico.

Le indagini però proseguono e perquisizioni sono in corso a Genova, Roma e in provincia di Reggio Calabria. Non è tutto perché va ricordato che all'interno della nave era stato trovato anche un marinaio serbo morto con un taglio alla gola. La concomitanza del lavoratore sgozzato, in circostanze tutte da chiarire, e la presenza della coca a bordo della stessa avevano fatto pensare che i due episodi potessero essere collegati. Così però non sembra. Le indagini, spiega infatti GenovaToday, avrebbero infatti escluso legami tra il ritrovamento del corpo e il sequestro della droga.