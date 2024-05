"Il brigadiere mi disse che Serena Mollicone dalla caserma non era più uscita": spunta la testimonianza chiave sul delitto di Arce

Una testimonianza chiave, che potrebbe rivelarsi decisiva per arrivare finalmente ad accertare le precise responsabilità per la morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce assassinata nel 2001 ad Arce (provincia di Frosinone). "Santino Tuzi mi disse che lui aveva visto Serena entrare in caserma e non l'aveva più vista uscire", ha affermato in aula Marco Malnati, amico de brigadiere dei carabinieri di Arce suicidatosi nel 2008, dopo aver ammesso l'ingresso della 18enne nella caserma di Arce il primo giugno 2001.

Il carabiniere, ha continuato il testimone, gli avrebbe riferito qieste cose "il 2007 ed il 2008. Era in un bar, dove andavamo. Prima non ne avevo parlato per paura - ha aggiunto -, ma adesso se mi devono ammazzare lo facessero pure". Malnati ha reso la sua testimonianza davanti alla Corte d'assise d'.appello di Roma nel corso dell'udienza per il processo di secondo grado nel quale sono imputati l'ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola insieme alla sua famiglia (suo figlio Marco e la moglie Anna Maria) e i due carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

Gli altri testimoni

Insieme a Malnati, amico del brigadiere Tuzi, l'accusa ha chiamato a testimoniare Giuseppe D’Ammassa, interrogato sul presunto litigio tra Marco Mottola (figlio del comandante dei carabinieri) e Serena Mollicone durante la festa di Sant’Eleuterio; Luigi Germani e Danilo Tomaselli, in merito al presunto giro di spaccio di droga ad Arce.