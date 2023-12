La tragedia di Sergio Nardelli morto soffocato dal fumo: "Non poteva chiedere aiuto"

Si chiamava Sergio Nardelli e aveva 49 anni l'uomo morto ieri sera a Nuoro nell'incendio della sua abitazione in Via Urbino. Tutti i soccorsi sono stati vani.

Il rogo è partito per cause accidentali da un caminetto al piano seminterrato della villetta indipendente. Quando le fiamme hanno raggiunto un divano (forse alcune scintille su una coperta hanno dato il là al disastro), il fumo ha invaso la casa. L'uomo, disabile, in sedia a rotelle, che in quella stanza trascorreva gran parte del suo tempo, non è riuscito a scappare ed è morto per le inalazioni. I vigili del fuoco hanno poi spento l'incendio limitando i danni.

Sergio Nardelli non ha potuto fare nulla per salvarsi

Sergio Nardelli era nato in Liguria, da tanto tempo viveva in Sardegna e aveva una disabilità intellettiva e fisica che aveva segnato la sua vita. La madre lo aveva cresciuto praticamente da sola e si prendeva cura di lui. I due vivevano insieme in quella casa nel rione di Monte Gurtei.

Ieri sera la madre, sotto choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale San Francesco: ha ustioni gravi alle mani. SE le è procurate quando ha impugnato i manici della sedia a rotelle del figlio per tentare di portarlo via e salvarlo. Sergio, che quasi non parlava, non ha potuto chiedere aiuto né fare alcunché.

Attoniti i residenti del quartiere nuorese dove madre e figlio vivevano. "Qui tutti li conoscono, tutti conoscono la loro storia - scrive oggi La Nuova Sardegna - Sergio era un uomo da sempre bambino, la madre era tutta la sua vita e lui era tutto il suo mondo".

