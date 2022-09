Terremoto di Amatrice: l'ex sindaco Pirozzi assolto nel processo per il crollo di una palazzina

Sergio Pirozzi, ex sindato di Amatrice, è stato assolto nel processo a Rieti per il crollo di una delle palazzine di Piazza Sagnotti in cui morirono 7 persone. Oltre a Pirozzi sono stati assolti gli altri 5 imputati, tra cui l'allora direttore dei lavori Ivo Carloni e l?allora capo dei vigili urbani Gianfranco Salvatore, nel frattempo deceduto. Erano tutti accusati di omicidio colposo e disastro colposo.

"Al di là di tutto ho un sentimento contrastante, si chiude una pagina brutta della mia vita, per un'accusa ingiusta, ma resta il dolore di questi cinque anni per i morti che ci sono stati e che mi porto sempre dentro, io li conoscevo tutti" ha detto all'Adnkronos Sergio Pirozzi. Il difensore di Pirozzi, l'avvocato Mario Cicchetti, ha chiarito meglio i termini della vicenda parlando sempre con l'AdnKronos. "La palazzina subì danni per il sima dell?Aquila del 2009 e l'allora sindaco, predecessore di Pirozzi, dispose un'ordinanza di sgombero. I condomini fecero i lavori attraverso propri tecnici e poi purtroppo l'edificio crollò col sisma del 24 agosto del 2016". "Nel rispetto doveroso per le vittime - ha aggiunto il difensore -, questa sentenza fa giustizia e restituisce dignità a un sindaco che ha sempre manifestato l'attaccamento alla propria comunità".