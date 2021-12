Greta Beccaglia, il molestatore si trasferisce in un luogo segreto

Ha scelto di trasferirsi in un luogo segreto, Andrea Serrani, il tifoso indagato per violenza sessuale dopo aver molestato la giornalista Greta Beccaglia in diretta tv. L'uomo ha deciso di allontanarsi dalla casa dove vive abitualmente, per allontanarsi dal caos di quanto avvenuto dopo la partita tra Empoli e Fiorentina: ''Non merito la gogna mediatica che si è scatenata contro di me, non ho mai fatto male a nessuno e vivo la mia vita lavorando''.

Dall'inizio dello scandalo il 45enne ha smesso di lavorare e adesso si trova in una località sconosciuta. Il legale di Serrani ha spiegato ai media il difficile momento che sta vivendo il suo assistito: ''Ha bisogno di riposare. Certo, nutre anche qualche timore per le conseguenze lavorative e le ripercussioni ma, per contro, ha la solidarietà di tanta gente. È scosso e molto provato. Il suo gesto è stato grave e lui si è perfettamente reso conto dell’imperdonabile errore che ha commesso. Nessuno di noi intende minimizzare l’accaduto e tutti siamo molto sensibili al tema della violenza sulle donne ma mi sento di dire che il linciaggio mediatico a cui è sottoposto il mio assistito è esagerato, anzi, vergognoso''.

Nonostante la vicinanza di familiari e amici, i profili social di Serrani e del suo ristorante sono stati tempestati di commenti, insulti e recensioni negative, collegate alla vicenda più che al servizio del locale. Il 45enne rischia da 6 a 12 anni di reclusione ed è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo della durata di 3 anni: ''Quello che mi fa davvero temere sono le conseguenze che potrei subire riguardo a mia figlia. Mi fa piacere che qualche cliente mi abbia telefonato, rimproverandomi per il gesto, ma comprendendo il mio stato d’animo. Tutti sanno che non sono un violento''.