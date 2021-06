Semi di sesamo all'Ossido di etilene: sequestrate 500 tonnellate "dirette" sulle nostre tavole

Prodotti ritirati dal mercato per la presenza di semi di sesamo contaminati con l'Ossido di etilene, una sostanza tossica e cancerogena. La scorsa settimana avevamo sottolineato la presenza di molti prodotti con la medesima contaminazione richiamati dal ministero della Salute, ma oggi la Guardia di Finanza di Torino è passata ai fatti, sequestrando 500 tonnellate di ''semi di sesamo contaminati da Ossido di etilene'', in un'operazione che ha interessato l'intero territorio nazionale.

Semi di sesamo all'Ossido di etilene: maxi inchiesta a Torino

Le indagini dei finanzieri sono scattate proprio dopo le numerose denunce da parte di alcune associazioni di consumatori, che avevano evidenziato la presenza della sostanza tossica nelle derrate alimentari provenienti dall'estero, in particolare da India, Cina, Paraguay e Argentina. A seguito delle segnalazioni, i finanzieri hanno avviato il monitoraggio di attività commerciali interessate dalla vendita dell'alimento, sottoponendo ad analisi chimiche alcuni campioni, sia di semi di sesamo, sia di prodotti contenenti l' ingrediente, reperiti sugli scaffali di esercizi al dettaglio, anche della grande distribuzione organizzata, attivi a Torino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sesamo contaminati: livelli anche 520 volte oltre la norma

Dagli accertamenti è emerso che la concentrazione del composto chimico pericoloso superava, in alcuni casi, di 520 volte la dose massima prevista dalla normativa di settore. Pertanto, i finanzieri, coordinati della Procura torinese, hanno eseguito oltre 50 perquisizioni sul territorio nazionale in depositi, aree portuali e stabilimenti per la produzione e l'impacchettamento di alimenti contenenti sesamo destinati a ignari consumatori finali. La contestazione mossa nei casi di irregolarità è commercio di sostanze alimentari pericolose nei confronti di oltre 30 imprenditori italiani, in concorso con i loro fornitori esteri. La sostanza viene utilizzata come conservante ed antiparassitario durante il trasporto intercontinentale ma in Europa è sottoposta a specifiche limitazioni.