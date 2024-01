Sessismo all'accademia militare, un ufficiale indagato per "molestie persecutorie"

Per anni avrebbe molestato le allieve con battute a sfondo sessuale, bodyshaming e punizioni umilianti come l'obbligo di lavare "frequentemente" i genitali dei cavalli. Queste ed altre le accuse nei confronti di Giampaolo Cati, tenente colonnello a capo del Centro ippico dell’Accademia militare, lo storico istituto di formazione per i futuri ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri.

La procura di Modena ha aperto un fasciclo d'inchiesta a suo carico per "violenza privata, molestie persecutorie e abuso di autorità" di cui si sta occupando anche la procura militare di Verona. Le indagini dei carabinieri sono partite a seguito di numerose segnalazioni raccolte dal comandante dell’Accademia Davide Scalabrin, che ha presentato una dettagliata informativa alla magistratura.

Le testimonianze delle allieve

Come riporta Repubblica, per anni il tenente colonnello Cati avrebbe molestato il personale femminile dell'accademia con commenti a sfondo sessuale e umiliazioni. Cati era inoltre solito raccontare sue esperienze sessuali con altre donne, come quando mostro ad un'allieva messaggi e foto di donne in abbigliamento intimo sul proprio cellulare, affermando che quelle che commentavano le sue foto sui social e "non vedevano l’ora di essere t****". Alla stessa giovane avrebbe scattato una foto di spalle commentando il suo aspetto fisico.

Ad un'altra soldatessa, originaria della Puglia, avrebbe detto: "Mi so sentendo con una delle tue parti, ma voi giù siete calde vero? Mamma mia come siete calde". Queste ed altre decine le testimonianze raccolte nel corso delle indagini e ora al vaglio degli inquirenti.

Anche nei confronti del personale maschile dell'accademia, Cati avrebbe avuto continui atteggiamenti vessatori, costringendo gli allievi ad orari di lavoro ulteriori e sottoponendoli a scatti d'ira, ripicche, chiamate fuori dall'orario di lavoro e minacce. Otto militari sono pronti a costituirsi parte civile e l'ufficiale rischia ora il rinvio a giudizio.