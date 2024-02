Fa sesso con un anziano di 73 anni e lo prende a martellate

Prima un rapporto sessuale a pagamento, poi le martellate. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per lesioni personali un ragazzo di 26 anni di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano. Il giovane - secondo la ricostruzione fatta dai militari dell'Arma - dopo aver consumato un rapporto sessuale con un anziano napoletano di 73 anni, avrebbe ricevuto in cambio una banconota da 20 euro. Ritenendola falsa, il 26enne avrebbe aggredito la vittima con un martello, colpendolo più volte.

Il sesso con un anziano e i 20 euro "falsi": preso a martellate

La storia arriva dalla periferia est di Napoli. I due si sarebbero appartati per un rapporto sessuale a pagamento, poi la lite e l'aggressione: l'anziano avrebbe consegnato il denaro, come pattuito, ma il 26enne avrebbe notato qualcosa di strano in quella banconota. Credendo che fosse falsa, avrebbe protestato e chiesto altri soldi, e davanti alle rimostranze della vittima avrebbe tirato fuori un martello e si sarebbe scagliato sull'anziano, colpendolo ripetutamente in varie parti del corpo.

L'anziano è stato portato all'ospedale Cto ed è ancora ricoverato, in osservazione per monitorare le sue condizioni di salute. Trenta i giorni di prognosi. L'arrestato è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.