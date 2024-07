Sesso a pagamento nel centro massaggi, gratis con la 'raccolta punti': "624mila euro in un anno"

Sesso a pagamento nel centro massaggi, gratis per gli avventori più affezionati che facevano la "raccolta punti". Stanze dalle pareti tinteggiate di rosso e fornite di oli profumati e luci soffuse, ma anche di cinghie e manette per i più esigenti. Tariffe da 100 a 300 euro, coinvolte numerose ragazze italiane e straniere, secondo le accuse. A Barletta sono finiti agli arresti per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione il titolare dell'attività e la segretaria. Il tribunale di Trani (Bat), sezione gip, avrebbe adottato "il provvedimento cautelare personale e reale" a carico dei due, su richiesta della procura della Repubblica di Trani e dopo un'indagine coordinata dalla stessa procura e svolta dal gruppo Barletta (Bat) della guardia di finanza.

Il giro di affari nei primi sei mesi del 2024 sarebbe di 312mila euro, mentre lo scorso anno sarebbe stato di 624mila euro, "il 50% dei quali dato alle operatrici", annota nell'ordinanza la giudice per le indagini preliminari, Anna Lucia Altamura.

Nei confronti del titolare del centro sarebbe stato disposto, oltre alla misura della custodia cautelare in carcere, anche il sequestro preventivo di circa 500mila euro, corrispondente al profitto del presunto reato. Arresti domiciliari, invece, a carico di una donna con compiti fiduciari di segreteria, gestione del denaro, organizzazione dell'agenda degli appuntamenti. Le ragazze, che sempre secondo le accuse sembrerebbero impiegate totalmente in nero presso il centro benessere, avrebbero fornito prestazioni sessuali in favore dei clienti in cambio di pagamenti in denaro. I "trattamenti" sarebbero consistiti in vari tipi di massaggi erotici. In alcuni casi, i clienti avrebbero ricevuto prestazioni totalmente gratuite: tutto ciò anche attraverso una forma di fidelizzazione, legata a una sorta di "raccolta punti".

L'indagine sarebbe partita da un'attività di polizia economico-finanziaria per il contrasto al lavoro nero e irregolare, presto sfociata nella comunicazione di notizia di reato all'autorità giudiziaria di Trani. La procura di Trani ha quindi delegato lo svolgimento di mirate attività di investigazione classica (osservazioni, controlli e pedinamenti) e disposto, dopo averne richiesto l'autorizzazione al gip, intercettazioni telefoniche e ambientali. Le indagini avrebbero permesso di acquisire elementi indiziari, ritenuti gravi, dello svolgimento di attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del centro massaggi.

Le prestazioni sessuali delle ragazze, italiane e straniere, avrebbero rispettato un tariffario, che riportava prezzi da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 300, a seconda del "grado di intimità" offerto, il tutto sotto la costante gestione e il controllo del titolare e amministratore del centro, secondo l'accusa. Durante l'esecuzione della misura, i finanzieri avrebbero sequestrato la somma di 16mila euro in contanti suddivisa in banconote di vario taglio, rinvenuta dopo una perquisizione all'interno dell'abitazione del titolare del centro massaggi, eseguita con l'aiuto di un "cash dog" del comando provinciale di Bari, un cane addestrato a fiutare e scovare banconote occultate. Sono stati inoltre sequestrati i conti correnti, due auto riconducibili all'imprenditore e il centro massaggi, affidato dall'autorità giudiziaria a un amministratore giudiziario.