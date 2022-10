Sesso in cambio di droga: smantellata casa d'appuntamenti

A inizio ottobre 2022 i carabinieri della tenenza di Settimo Torinese hanno arrestato tre persone, di cui una finita ai domiciliari, con l'accusa, a vario titolo, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo avere accertato l'esistenza di una casa d'appuntamenti con almeno dieci ragazze nella zona settentrionale di Torino. Per una quarta persona è stato disposto l'obbligo di dimora.

L'indagine ha avuto inizio nell’aprile 2021, quando una donna ha formalizzato una denuncia nella quale ha dichiarato di essersi prostituita in molteplici occasioni a casa di un suo amico, gestore della casa d’appuntamento, in cambio di crack quale controvalore per le prestazioni sessuali. L'uomo si sarebbe procurato la droga tramite diversi spacciatori, utilizzando le somme versate dai clienti, e l'avrebbe consumata a propria volta insieme alle ragazze.

Le immagini girate con telecamere hanno svelato un viavai di persone, tra clienti e fornitori di droga che eseguivano consegne a domicilio. L'attività della casa d'appuntamenti non si era fermata neppure durante l'emergenza covid.