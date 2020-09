"Sesso? Sì, ma con la mascherina"

Sesso ai tempi del coronavirus? Sì, ma con la mascherina, per evitare il contagio. Questo è il suggerimento della direttrice della Salute pubblica del Canada Theresa Tam. "Il sesso può essere complicato in tempi di Covid-19, soprattutto per coloro che non hanno un partner fisso o ne hanno uno a rischio coronavirus".

"L'attività sessuale che rappresenta un rischio minore è quella che coinvolge solo te", ha spiegato la Tam riferendosi evidentemente alla masturbazione, ma chi preferisce avere un partner "deve evitare i baci e valutare di indossare una mascherina per coprire naso e bocca durante l'atto sessuale".

Si può fare sesso col coronavirus

La dottoressa Tam ha sostenuto che ci sono pochissime possibilità di contrarre il virus dallo sperma o dal liquido vaginale, ma l'attività sessuale con nuovi partner aumenta il rischio di contrarre il virus, in particolare se c'è un contatto ravvicinato come il bacio. "Come altre attività durante COVID-19 che coinvolgono la vicinanza fisica, ci sono alcune cose che si possono fare per ridurre al minimo il rischio di contrarre l'infezione e diffondere il virus", ha detto.

Quindi è consigliato evitare i baci e la vicinanza faccia a faccia e indossare una maschera che copra bocca e naso, oltre a controllare sé stessi e il proprio partner prima di qualsiasi attività sessuale. La salute sessuale è una parte importante della salute generale, ha detto Tam, e prendendo le dovute precauzioni, "i canadesi possono trovare modi per godere dell'intimità fisica salvaguardando i progressi che abbiamo fatto tutti con COVID-19".

Il Canada ha segnalato 129.425 casi di COVID-19 e 9.132 decessi, a partire dal 1 settembre. I nuovi casi giornalieri sono molto al di sotto dei volumi massimi, ma c'è stato un recente aumento, guidato da più infezioni in alcune province dell'ovest del paese.