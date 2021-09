Sesso orale su un volo Ryanair: coppia filmata e video diffuso sui social

Hanno iniziato a praticare sesso orale, ma lo hanno fatto in aereo, di fronte a tutti i passeggeri. Il momento hot è stato ripreso con il cellulare da un altro passeggero che lo ha diffuso sui social network, facendolo diventare virale in poche ore. La coppia ora è accusata di atti osceni in luogo pubblico, ma rischia anche una multa per non essersi attenuta alle misure di sicurezza anti-Covid. Una situazione paradossale per cui, per evidenti ragioni, la donna della coppia non indossava la mascherina. Infatti, come spiega anche il Presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata “oltre al comportamento assolutamente vietato in pubblico e tanto più a bordo di qualsiasi compagnia aerea, i due abbiano violato un’altra norma, l’obbligo di tenere la mascherina ben indossata per tutta la durata del volo”.

Il fatto è avvenuto nelle due ore del volo Dublino-Francoforte su un jet Ryanair, nel pomeriggio dell'11 settembre. L’atto sessuale è stato poi ripreso da un passeggero nella fila accanto ai due. Il video mostra una donna sulle gambe del compagno, con i pantaloni visibilmente abbassati. Non è chiaro se i due fossero sotto effetto di alcol o sostanze, fatto sta che l’uomo non avrebbe desistito neppure dopo essersi accorto di essere ripreso e il video è finito su Twitter.