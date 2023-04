Si fa toccare il seno e gli propone un rapporto sessuale: per un pensionato finisce male

Furto a sfondo sessuale giovedì pomeriggio a Milano, dove un uomo di 68 anni è stato derubato di un Rolex "Gmt master 2" da una donna che lo ha bloccato in zona Calvairate proponendogli un rapporto sessuale. Le strade della donna e del 68enne si sono incrociate in via Monte Velino verso le 16.30. L'uomo, che stava passeggiando in compagnia di un amico, sarebbe stato fermato dalla ragazza, che gli avrebbe preso le mani e le avrebbe messe sul suo seno. Poi, sempre stando alla ricostruzione fornita dalla vittima, lei stessa avrebbe proposto un rapporto sessuale all'uomo, che però avrebbe rifiutato.

A quel punto, la ladra si sarebbe allontanata a bordo di un'auto guidata da un complice, mentre una ventina di minuti dopo il 68enne si sarebbe accorto di non avere più l'orologio, dal valore di 15mila euro.

L'uomo non ha potuto far altro che chiamare la polizia e denunciare l'accaduto.