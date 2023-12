"Mia moglie si è suicidata", ma un disegno della figlia lo incastra: arrestato per omicidio

È stato incastrato anche grazie a un disegno della figlia. L'ennesimo femminicidio italiano si sarebbe consumato lo scorso marzo a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente. La vittima Sharmin Sultana, aveva appena 32 anni. La donna era precipitata dalla finestra di casa, una dinamica che aveva portato gli investigatori a ipotizzare, in prima battuta a un suicidio, nonostante i dubbi dei familiari. In casa, quel giorno, oltre ai figli c'era anche l'uomo che ai carabinieri aveva detto di non avere sentito nulla perché era a letto e non si sentiva bene. Ma sono state proprio le testimonianze dei figli e un disegno, finito nelle mani degli inquirenti, a incastrare l'uomo.

E quello che viene delineato è un quadro di abusi sistematico, sfociato poi nel dramma del femminicidio. Secondo quanto raccontato dai figli di 7 e 10 anni, il padre picchiava spesso la madre perché utilizzava lo smartphone e faceva video su Tik Tok. "Papà si è arrabbiato e ha sbattuto la testa della mamma a terra" è una delle drammatiche testimonianze di una delle due figlie dell'uomo raccolte da una psicologa.

Sharmin, hanno ricostruito gli investigatori, aveva anche deciso di cercare un lavoro ma il marito non era d'accordo. Inoltre nel corso di una intercettazione ambientale, Musthak avrebbe ordinato alla figlia, prima di essere sentita dagli investigatori di confessare di "non sape.

Sharmin Sultana sarebbe stata spinta giù dal marito, ancora da stabilire se con intenzione o meno, ma probabilmente in seguito a un litigio. É quanto ricorda una delle due figlie che era presente in casa al momento della tragedia e che ha raccontato anche di altri episodi di violenza all'interno delle mura domestiche.

Circostanze che hanno portato all'arresto del marito della vittima, Ahmed Mustak, cittadino del Bangladesh di 44 anni. Per lui ora l'accusa è di omicidio volontario, maltrattamenti familiari e di inquinamento delle prove.

