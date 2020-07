Milano, esonda il fiume Seveso: ecco il momento in cui l'acqua "esplode" fuori dai tombini

Il fiume Seveso è esondato per l'ennesima volta a Milano, nella mattinata di venerdì 24 luglio. Anche stavolta in modo violento e abbondante, tanto che le acque sporche di fango del corso d'acqua sotterraneo milanese hanno poi inondato gran parte del quartiere Ca' Granda Pratocentenaro con i tre viali - Ca' Granda, Fulvio Testi e Sarca - sommersi da acqua e detriti e con i conseguenti disagi per il traffico veicolare e per i residenti.

Nelle immagini video girate da Patrizio Asciano per MilanoToday, si vede il momento in cui venerdì mattina l'acqua "esplode" dal sottosuolo e arriva in superficie nel grande slargo presente tra via Valfurva e viale Ca' Granda. Il resto è ormai parte di quella cartolina tristemente ricorrente nel quartiere e nella città di Milano.

