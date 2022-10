Dentro il rave party di Modena: polizia pronta allo sgombero ordinato da Piantedosi

Da ormai 30 ore prosegue ininterrottamente il rave party presso il capannone di Modena Nord occupato nella giornata di sabato. L'afflusso di persone è stato costante e la musica è proseguita senza sosta per tutta la notte all'interno delle mura dello stabile, rimbombando per tutte le zone circostanti. Residenti si lamentano del rumore anche nelle zone di Cittanova e della Madonnina, oltre ovviamente alla più prossima frazione di Tre Olmi. Mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco presidiano costantemente l'area e i sanitari sono intervenuti a più riprese per verificare le condizioni dei giovani presenti per il quale è stato chiesto un loro intervento.

Come annunciato dal Ministero dell'interno Piantedosi sembra concretizzarsi l'ipotesi di uno sgombero, per impedire al rave di proseguire fino alla giornata di domani. L'intera domenica è stata di preparazione e pianificazione, mentre all'alba di oggi sono iniziate ad arrivare le camionette dei plotoni di polizia in tenuta antisommossa. Sul posto è anche sopraggiunto un elicottero per sovrintendere le operazioni. Diversi giovani dalle prime luci di oggi stanno lasciando autonomamente il luogo del Rave. Sono presenti al momento circa 200 agenti e carabinieri. Presumibilmente sono già iniziati i contatti con gli organizzatori dell'evento per cercare una mediazione preliminare, in modo da tenere l'opzione di un'irruzione in forze come ultima ipotesi operativa.

Dentro al rave party

I cronisti di Modenatoday sono entrati nel rave e raccontano come il cuore dell'evento, il Witchtek 2k22, sia il capannone al cui interno è stato costruito un gigantesco impianto audio. Un vero e proprio muro di casse che pompano instancabili musica tecno ha volume elevatissimo e davanti al quale ballano centinaia di giovani. Nell'area sono stati allestiti diversi stand commerciali, vendono cibo bevande e merchandising vario. Chi non possiede un veicolo è accampato in tenda e nelle vigne intorno alla struttura, e conduce una vita da campeggio a tutti gli effetti. Lo sballo è la consuetudine. Durante il sopralluogo i cronisti di ModenaToday hanno potuto osservare in prima persona lo scambio e il consumo di cocaina e di pastiglie di indubbia natura, insieme alla presenza di persone in evidente stato di alterazione psicofisica.

Il viavai di persone è costante ed è difficile stabilire con precisione il numero di partecipanti all'evento, ma si stimano tra le 2000 e le 3000 persone presenti. Secondo le indicazioni ministeriali giunte in mattinata si attende un possibile sgombero: un'operazione molto delicata che presumibilmente sarà utilizzata solamente in ultima ratio.

Le forze dell'ordine si preparano allo sgombero