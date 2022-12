Torna a casa dalla discoteca, taglia la gola alla ex e videochiama il suocero: "Ho ucciso tua figlia"

Un inganno per entrare in casa dell'ex compagna, facendosi aprire la porta dai vicini, poi ha preso le forbici e si è avventato sulla donna, 25enne, madre dei suoi figli, recidendole la carotide. Ha poi preso il telefono e videochiamato il padre della donna: "Ho ucciso tua figlia, vieni". Poi ha tentato la fuga rapinando la conducente di un'auto e finendo per schiantarsi contro un cantiere stradale dove i poliziotti e i carabinieri l'hanno fermato e portato in questura.

Così si è consumato il tentato femminicidio della vigilia di Natale a Bologna dove un uomo - 31enne marocchino - ha tentato di uccidere l'ex compagna proprio davanti ai figli. La donna, salva grazie ad un intervento d'urgenza, il giorno di Natale ha aperto gli occhi riprendendo conoscenza e si trova in prognosi riservata in Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni sono stabili. Una lesione gravissima alla carotide comune che, spiegano i medici, di solito non lascia scampo. "Siamo intervenuti con la massima urgenza, come fossimo in una situazione da guerra, e alla fine ce l'ha fatta. Ce l'abbiamo fatta".

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato condannato a un anno per lesioni gravi nei confronti di un’altra donna e già denunciato dall'ex compagna per maltrattamenti. "Non l'ho mai visto così", ha commentato il legale, Matteo Sanzani, che nei giorni scorsi ha chiesto una perizia psichiatrica. I bambini, tutti minori, sotto choc, sono stati affidati ai parenti. L'aggressore, accusato di tentato omicidio aggravato e di rapina, agli inquirenti ha raccontato poco: quando ha aggredito l'ex era sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Pare avesse trascorso la serata in discoteca per poi dirigersi a casa dell'ex, seguita con i tre bimbi dai servizi sociali.