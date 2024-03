Sharon Bonillo non ce l'ha fatta: morta a 19 anni dopo l'incidente con le amiche

Fine delle speranze per Sharon Bonillo. È deceduta la ragazza di 19 anni che alle tre del mattino dello scorso 8 marzo era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale insieme a tre amiche. Le ferite riportate nello schianto, avvenuto sulla strada che collega Tramontone a Taranto, si sono rivelate troppo gravi: dopo tre giorni la giovane si è spenta in ospedale.

Il terribile incidente è avvento in via Mediterraneo, appena prima la rotonda in direzione Talsano. Secondo una prima ricostruzione le quattro ragazze si trovavano a bordo di una Fiat 500 che, per cause da accertare, si è scontrata prima contro una Opel Corsa e poi contro un palo. Un impatto violentissimo, con la vettura che dopo la carambola ha terminato la sua folle corsa ribaltandosi. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco allertati dai carabinieri e il personale del 118 che aveva trasportato in codice rosso le ragazze al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Le condizioni di Sharon sono sembrate molto gravi fin da subito, ma negli ultimi giorni tutti avevano sperato in un miracolo, con gli amici stavano organizzando una fiaccolata e una preghiera davanti all'ospedale di Taranto, dove Sharon era ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo però, dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte la 19enne non ce l'ha fatta.

La tragica notizia si è diffusa subito sui social dove sono decine i messaggi e le immagini postate da amici e familiari in ricordo della giovane. "Aprire Facebook e trovarsi tutto ciò non mi sembra vero - scrive un'amica su Facebook - ci abbiamo sperato tutti nel tuo risveglio ma a quanto pare i nostri sforzi le nostre preghiere non sono bastate. Dio ti ha voluta al suo fianco piccola stella". "Abbiamo sperato, abbiamo pregato - scrive un'altra ragazza sui social -, tutta la città si è stretta nel sogno di saperti a casa tra le braccia di mamma e papà, della tua famiglia. Sei stata in questi giorni il pensiero di tutti noi. Non esistono parole per stringersi in questo dolore innaturale, che non doveva succedere. Nulla può consolare una tale perdita". I funerali della 19enne verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo, nella chiesa Cuore Immacolato di Maria di Taranto.