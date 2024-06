Un pugno in pieno volto: ora lotta tra la vita e la morte

È in condizioni disperate il 56enne giapponese aggredito la notte scorsa, tra venerdì 21 e sabato 22 giugno, per aver tentato di sedare una rissa tra cinque giovani in pieno centro città, a Udine. L'uomo, Shimpei Tominaga, molto conosciuto in città per le sue attività commerciali e residente nella zona di via Poscolle, dopo essere stato colpito da un pugno in pieno volto è caduto a terra sbattendo violentemente la testa sul marciapiede. Lievemente ferito anche l'amico che era con lui in quel momento.

Per cause ancora da accertare, c'è stata una lite in piena notte tra due gruppi di ragazzi, tra i 20 e i 25 anni. L'uomo di 56 anni, estraneo ai gruppi, ha ricevuto un pugno in pieno volto da uno dei presenti ed è caduto a terra. Il violento impatto con il selciato gli ha provocato gravissime lesioni alla testa. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso con codice rosso. Le sue condizioni restano critiche.

La vittima si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e lotta tra la vita e la morte. Nel frattempo la polizia di Udine ha posto in stato di fermo i cinque giovani ritenuti responsabili dell'aggressione, scrive la collega Erika Zanon di UdineToday. I cinque ragazzi coinvolti nella violenta aggressione sono cittadini italiani e di origine straniera tutti residenti in provincia di Treviso. L'accusa al momento è di lesioni personali gravissime. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati ubriachi quando hanno preso di mira l'uomo.

Per determinare l'esatta dinamica degli eventi, ora, saranno acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.