Shiva: il trapper condannato a 6 anni e mezzo di carcere per tentato omicidio

Il trapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, è stato condannato a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione dal tribunale di Milano per aver ferito con alcuni colpi di arma da fuoco due persone che l'11 luglio del 2023 lo avrebbero aggredito nel cortile della sua casa discografica a Settimo Milanese. Il cantante, 24 anni, era accusato di tentato omicidio, detenzione illecita di arma da sparo e ricettazione della pistola.

Quell'11 luglio dell'estate scorsa il rapper era stato preso di mira da due uomini specializzati in arti marziali. Ripreso da un video, Shiva aveva reagito tirando fuori l’arma e sparando in direzione dei due mentre fuggivano e colpendoli alle gambe. Per questa ragione il giovane aveva ricevuto la misura cautelare del carcere, fino allo scorso febbraio quando era tornato a casa ai domiciliari.

L'agguato sarebbe legato a vecchi dissidi nel mondo rap. Nelle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza del parcheggio si vedono chiaramente tutte le fasi del raid poi finito con la sparatoria: dall'arrivo di due uomini incappucciati - i due che resteranno feriti - fino alla reazione di Shiva, che impugna l'arma e spara.

Sul posto era stato trovato soltanto uno dei feriti, un 24enne, che era stato "sfiorato" da un proiettile e aveva rifiutato il ricovero. Poco dopo la sparatoria, però, un altro giovane si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate, in Brianza, con una ferita d’arma da fuoco a una gamba. Alla richiesta di spiegazioni, aveva detto - mentendo - di essere stato aggredito da cinque persone che non conosceva.