Prof nega i morti della Shoah, arriva lo stop del ministero: "Non può insegnare"

Le vittime della Shoah? "Numeri gonfiati". Il racconto delle persecuzioni? Una verità "distorta". Questa la gravissima posizione di un professore che insegna in un istituto superiore milanese che, nel corso di un evento organizzato dalla scuola in occasione della Giornata della Memoria, ha letteralmente urlato le proprie idee negazioniste. La sua protesta ha avuto e avrà conseguenze. I colleghi si sono dissociati e adesso interviene anche il ministro dell'Istruzione e del merito Valditara: "Negazionismo incompatibile con l'insegnamento".

Andiamo con ordine. In occasione della Giornata della Memoria, allievi e docenti dell'istituto superiore "Curie-Sraffa" di Milano vanno allo Spazio Teatro 89 di Milano per assistere allo spettacolo teatrale "Herr Doktor" incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich. L'attrice Beatrice Marzorati dal palco elenca il numero dei morti della Shoah, allora il docente Pietro Marinelli, che insegna diritto ed economia politica, si alza e protesta: "Questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri" L'attrice controbatte, il prof pure.

Le proteste di Marinelli non restano limitate al teatro e le sue parole diventano un caso. I colleghi con una lettera pubblica si smarcano e si dissociano "dalle esternazioni del docente presente allo spettacolo in veste di accompagnatore di una classe, sia come cittadini sia nel loro ruolo di formatori di adolescenti, formatori appartenenti al medesimo istituto - si legge -. Inoltre prendono fermamente le distanze dalle modalità di intervento del docente, che ritengono irrispettose nei confronti degli attori e del personale dello Spazio Teatro 89, che in tutti questi anni di collaborazione si è sempre mostrato accogliente e inclusivo verso l'istituto". Arrivano anche le scuse della dirigente scolastica, Raffaella d'Amore, che spiega come l'episodio "non rappresenti in alcun modo l'istituto".

L'ufficio scolastico territoriale si attiva chiedendo una relazione sull'accaduto e sull'operato del docente e il caso arriva a Roma. "Il negazionismo dell'Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ancor peggio nei luoghi deputati all'educazione dei giovani", interviene il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Le posizioni di Marinelli sono note. Anche sui social posta una serie di riflessioni dalla chiara impronta no-vax e filo-Russia. Nel 2017, come lui stesso racconta in un video postato sui social, era stato sospeso dalla preside dell’Istituto "Falcone-Righi" di Corsico per le sue posizioni anti-Islam che hanno spinto una studentessa islamica a uscire dalla classe. Ora la cattedra è a rischio.