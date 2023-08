Si lancia dal balcone con le due figlie: è giallo sul folle gesto

Una donna di 40 anni, originaria della Tunisia, è caduta dal balcone della sua abitazione a Francofonte, nel Siracusano, insieme alle due figlie gemelle di appena sei mesi. Le piccole, trasportate all'ospedale Cannizzaro di Catania, non sarebbero in gravi condizioni, la donna avrebbe invece riportato fratture multiple. Le indagini sono coordinate dalla procura di Siracusa che sta provando ad accertare se la madre ha tentato di suicidarsi insieme alle figlie o se, invece, ci sono altre chiavi di lettura. Ma è giallo sulla dinamica. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata una lite con il compagno.

Una versione rigettata fermamente dall'avvocato difensore dell'uomo. "Il compagno della donna non era in casa quando la stessa ha prima lanciato dal balcone di casa le sue due figlie per poi gettarsi nel vuoto" ha affermato.

Secondo la ricostruzione del difensore, il gesto della donna non sarebbe scaturito da una precedente lite con il compagno. Da tempo, la donna avrebbe manifestato l'intenzione di tornare nel suo paese di origine e questo le avrebbe provocato uno stato di malessere. Dalla testimonianza della difesa dell'uomo, stamane la tunisina era in casa con le figlie, una di 18 mesi l'altra di 2 anni, assieme alle zie del compagno, con quest'ultime che stavano giocando con le piccole. Secondo quanto riferisce l'avvocato, la tunisina avrebbe afferrato a turno le bambine lanciandole dal balcone, posto al primo piano della palazzina. Le prime a prestare soccorso alle vittime sono state le zie che hanno poi chiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco hanno poi sistemato un materasso ai piedi dell'immobile visti i propositi di suicidio della donna che aveva raggiunto il terrazzo. Si sarebbe lanciata ma il suo corpo non sarebbe finito del tutto sul gonfiabile, al punto da procurarsi delle fratture. Le bimbe sono ricoverate ma non sembrano in gravi condizioni. Una versione al momento tutta da dimostrare. Sul caso indagano i carabinieri che hanno già iniziato gli interrogatori.

