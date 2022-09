Si sposa al mattino, ma di sera muore: l'assurda storia

Morto a poche ore di distanza dal suo matrimonio. Lutto a Udine per la tragica scomparsa di Andrea Labriola, 60enne, per molti anni residente in Russia per motivi di lavoro. L'uomo si era sposato di mattina in municipio, nel capoluogo friulano con la compagna Tatiana, Tania per tutti. Il matrimonio era stato officiato in comune dall'assessore Alessandro Ciani. Poi la festa di nozze con i parenti e gli amici più stretti. In serata il rientro a casa, in via Latina, nel quartiere di San Domenico, e il malore.

Labriola è deceduto nonostante l'intervento dei soccorsi, arrivati con una ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Increduli e scioccati i parenti e i conoscenti che non si capacitano di quanto accaduto.