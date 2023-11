Si stacca pezzo di cavalcavia e le squarcia l'auto: dopo quasi 10 anni "vince" contro l'Anas

Un incidente spaventoso che le ha lasciato dolori fisici che ancora oggi l'affliggono e una battaglia legale lunga più di 10 anni e che oggi può dire di avere (in parte) vinto. La vittima è Maria Nappini, oggi 63enne, all'epoca residente a Lido Adriano, una frazione di Ravenna. L'incidente risale al 2014. La donna era diretta ad Arezzo e stava percorrendo un tratto di E45 quando si la macchina ha urato contro il giunto metallico di un cavalcavia. Il pezzo di lamiera, alzandosi improvvisamente in verticale, ha squarciato il telaio della Mercedes su cui stava viaggiando ferendo la donna sul fianco sinistro.

Da quel giorno Maria ha speso 4mila euro per spese mediche e ha dovuto far demolire l'auto. Per quell'episodio spaventoso la donna citò in giudizio Anas chiedendo un risarcimento che l'accusa quantificò in 25mila euro per i danni materiali, fisici e morali subiti. Nel 2021 però, il tribunale di Forlì diede ragione alla società, condannando la donna al pagamento delle spese legali, circa 3000 euro. Spese che Maria, con 500 euro mensili di pensione non sapeva come affrontare.

La 63enne ha a quel punto deciso di ricorrere in appello contro quella sentenza e qualche giorno fa, come racconta Chiara Tadini su Cesena Today, ha ottenuto il suo "riscatto". La Corte d'Appello di Bologna ha infatti ribaltato la sentenza di primo grado, condannando Anas al pagamento delle spese legali e a risarcire la donna per il danno subito, quantificato in circa 13mila euro tra lesioni fisiche e danni all'automobile.

La Corte d'Appello ha ritenuto che Anas non abbia fatto tutto il necessario per evitare l'incidente, non avendo dimostrato che su quel tratto di E45 fosse stata fatta un'adeguata opera di manutenzione, e quindi ritenendo quell'episodio "non imprevedibile". Da qui il riconoscimento della responsabilità dell'ente.

"Sono sollevata, finalmente dopo quasi dieci anni una sentenza giusta - commenta Maria a Cesena Today - Per questo incidente ho speso un sacco di soldi, è stato un calvario. Per riuscire a saldare il mio debito ho dovuto faticare molto, rischiavo che mi pignorassero la casa. Ancora oggi ho l'anca che mi fa male e cammino a fatica. Per mesi dopo quell'incidente non sono riuscita a guidare, ora sono tornata a vivere ad Arezzo dalla mia famiglia perché avevo paura a percorrere la E45 dopo quanto successo, non riuscivo più a venire a trovare mia madre e le mie sorelle. Sono soddisfatta e ringrazio di cuore il mio avvocato".

