Si tuffa in mare e non riemerge dall'acqua, 21enne affoga davanti al fidanzato

Si era gettata in mare durante i festeggiamenti per la notte del Redentore, ma dalle acque non è più riemersa. È morta affogata una giovane di 21 anni, sotto gli occhi del fidanzato che la vista sparire senza capire cosa stesse accadendo. Come racconta Venezia Today il fatto è avvenuto in località Malamocco al Lido, a Venezia, dove la 21enne Linda Zennaro di Favaro Veneto, si trovava in compagnia di un ragazzo mestrino di 28 anni.

In occasione della nottata in cui si ricorda la fine della terribile peste che colpì la città tra il 1575 e il 1577, la ragazza voleva fare il bagno notturno. La giovane si è immersa in acqua, senza poi tornare più a terra. Non rispondeva alle chiamate del compagno che poi ha chiesto aiuto. Il 28enne, preoccupato perché non la vedeva più e non la sentiva pur continuando a urlare il suo nome, ha telefonato al 112. La giovane è stata ritrovata intorno all'una e mezza. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la 21enne in un breve arco di tempo da quando la chiamata al numero unico emergenze è arrivata alla centrale. In poco tempo il Suem, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i natanti dei carabinieri lagunari erano sul posto.

Dal gommone gli operatori del 115 hanno individuato la 21enne in poco tempo e l'hanno riportata a terra, dove i medici del 118 hanno iniziato l'intervento di rianimazione, ma ormai quando era tardi per poterla salvare, nonostante la corsa verso l'ospedale. Il medico eseguita una prima ispezione del corpo lo ha rimesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. La giovane potrebbe avere avuto un malore.