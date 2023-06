Sibora Gagani, il corpo trovato murato in casa dopo 9 anni

Un mistero lungo nove anni che trova finalmente una soluzione, almeno parziale. Appartiene a Sibora Gagani, la ragazza italo-albanese scomparsa nel 2014 dopo essersi trasferita in Spagna, il corpo trovato nascosto in un’intercapedine di una casa a Torremolinos (Malaga) dove la giovane aveva vissuto insieme a Marco G.R., il 45enne arrestato il 17 maggio scorso con l'accusa di aver ucciso un'altra compagna, Paula.

L'esame del Dna condotto sui resti ha confermato che si tratta proprio della 22enne. Il corpo della giovane era nascosto dentro una cassa di legno, che a sua volta era stato inserito nell'intercapedine tra due pareti. Ad ucciderla sarebbe stato Marco G.R., il 45enne arrestato lo scorso 17 maggio dopo esser scappato dalla casa in cui viveva con una 28enne, trovata morta la mattina stessa con diverse ferite d’arma da taglio. L'uomo, come riportato dai media spagnoli, avrebbe confessato ad alcuni agenti di aver ucciso, 9 anni prima, Sibora Gagani, murando poi il corpo nell'abitazione in cui vivevano. Una versione poi ritrattata durante l'interrogatorio, ma che gli inquirenti continuano a tenere in considerazione.

Un giallo iniziato nel 2011, quando la 22enne Sibora Gagani, originaria di Nettuno, decise di seguire il ragazzo italiano di cui si era innamorata e di andare a vivere in Spagna, a Torremolinos. Il 14 luglio del 2014 la giovane sparisce nel nulla senza lasciare traccia. Anni di ricerche e appelli della famiglia senza esito, fino allo scorso maggio, quando l'ex fidanzato di Sibora finisce in manette per un altro femminicidio, quello dell'attuale fidanzata Paula, che aveva deciso di troncare la loro relazione. La mamma della 22enne, dopo aver appreso dell'arresto del 45enne, è stata intervistata durante il programma televisivo 'Chi l'ha visto?', dove ha confidato di essere certa della colpevolezza di quell'uomo, che avrebbe ucciso anche Sibora perché lei era ormai decisa a lasciarlo.

