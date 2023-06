Sibora Gagani scomparsa nel 2014, l'ex confessa: "L'ho uccisa io"

L'ex fidanzato di Sibora Gagani ha confessato: è stato lui a ucciderla. La 22enne italo-albanese era scomparsa nel 2014 dalla città di Torremolinos, in Spagna, dove si era trasferita insieme all'uomo, identificato come Marco R. dai media spagnoli. A distanza di anni, il 7 giugno 2023 il ritrovamento del corpo della ragazza, nascosto in una cassa di legno tra due pareti, nella casa in cui la giovane conviveva con il suo ex. Non c'è ancora la conferma del Dna, ma secondo i media spagnoli gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che i resti appartengano alla 22enne italiana di origine albanese. Ora la confessione dell'uomo, un 45enne di Nettuno che di recente è stato arrestato in Spagna per il presunto omicidio della sua attuale fidanzata, Paula, di 28 anni, uccisa a fine maggio con 14 coltellate mentre era in casa.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, l'ex di Sibora Gabani ha detto di aver usato l'acido per far sparire il corpo per poi murarlo, con l'intenzione di farne perdere le tracce. A distanza di 9 anni, il caso si risolve così.

Continua a leggere su Today.it...