Sibora Gagani, svolta nel caso della giovane scomparsa: "Trovato il corpo"

Potrebbe essere a una svolta il caso di Sibora Gagani, la 22enne italo-albanese scomparsa nel 2014 dalla città di Torremolinos, in Spagna, dove si era trasferita insieme al fidanzato. Il corpo della ragazza sarebbe infatti stato trovato nascosto in una cassa di legno, nascosta tra due pareti, nella casa in cui la giovane conviveva con il suo ex. Non c'è ancora la conferma del Dna, ma secondo i media spagnoli gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che il cadavere sia quello della 22enne. Il principale sospettato del delitto è l'ex fidanzato di Sibora, un 45enne di Nettuno che di recente è stato arrestato in Spagna per il presunto omicidio della sua attuale fidanzata, Paula, di 28 anni, colpita con 14 coltellate mentre era a casa.

I media spagnoli riferiscono che l'uomo avrebbe confessato l'omicidio di Sibora a un agente di polizia, ma la confessione non è stata poi confermata alla magistratura inquirente. Sta di fatto che nelle scorse ore la polizia spagnola ha eseguito un blitz nell'appartamento in cui vivevano i due, trovando un corpo nascosto in un' intercapedine. Nella sua confessione (poi ritrattata), il 45enne avrebbe ammesso di aver ucciso la giovane fidanzata, sciogliendo il corpo nell'acido per poi murare i resti. In tutti questi anni, quello stesso appartamento è stato affittato ad altre famiglie, senza che nessuno fosse a conoscenza del tragico segreto che nascondeva.

Del caso si è occupato di recente anche "Chi l'ha visto?". Intervistata da un inviato della trasmissione, la madre di Sibora, Elisabetta, ha detto di essere molto arrabbiata perché dopo l'accaduto aveva denunciato più volte il fidanzato della giovane senza però essere ascoltata dalle autorità competenti. Pare che la Gagani volesse lasciare il suo compagno e per questo sarebbe stata accoltellata.

I due si erano trasferiti in Spagna da Nettuno, comune alle porte di Roma, tre anni prima della scomparsa della giovane. In quel periodo era solo Sibora a lavorare e il compagno, non trovando lavoro, le aveva proposto di andare a vivere in Andalusia. Una volta lì, la madre della donna li aveva raggiunti per qualche giorno. Ciò di cui è stata testimone però non le era piaciuto: "Litigavano pesantemente, anche davanti a me" ha raccontato la donna. "Lui era un uomo ossessivo, la voleva per forza. La tradiva, ma era geloso di lei. Se staccava il cellulare, la chiamava sempre".

