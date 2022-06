Siccità, le ordinanze di Regioni e Comuni per il razionamento dell'acqua e le zone a "rischio autobotti"

Non piove. Oggi inizia l'estate. L'emergenza siccità si aggrava giorno dopo giorno. Le Regioni valutano la possibilità di varare ordinanze restrittive per razionare l'acqua al Nord: possibili il divieto di riempimento delle piscine e l'uso dell'acqua per i soli fabbisogni primari. Nei prossimi giorni si dichiarerà, a meno di sorprese, lo stato d'emergenza (il governo è intenzionato a concederlo): servirà, però, non per interventi strutturali ma soprattutto per far avere i ristori alle aziende agricole che rischiano di perdere una parte cospicua del raccolto e per mettere a disposizione le risorse necessarie per far intervenire le autobotti laddove si dovessero seccare i rubinetti. L'Autorità di bacino del Po ha dichiarato, in proprio, l'allarme rosso: la situazione del grande fiume è infatti allo stato di emergenza più grave da quando se ne ha memoria.

Emergenza siccità: verso un quadro comune di ordinanze

Il governo che farà? A palazzo Chigi c'è stato un primo confronto tra i tecnici dei ministeri e nei prossimi giorni, ha assicurato il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, ci sarà un aggiornamento a livello politico. "La situazione è delicata" ammette il titolare del Mipaaf. Del tema si occuperà anche la Conferenza delle Regioni che in due riunioni, una anche con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, avanzerà le proprie richieste: scontata, come detto, quella dello stato d'emergenza, alla quale con ogni probabilità dovrebbe arrivare una risposta positiva. Dalle Regioni arriverà anche la richiesta della messa a disposizione dei fondi del Pnrr per la realizzazione di nuovi invasi.

L'emergenza siccità è dunque uno dei temi forti della riunione della Conferenza delle Regioni convocata per oggi alle 13 dal Presidente delle Regioni Massimiliano Fedriga, anche in vista del successivo confronto con il Governo in Conferenza unificata alle 17 e nella Stato-Regioni alle 17,15, convocate dalla ministra per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. Con ricasco il giorno dopo sull'incontro alle 16,30 di mercoledì fra la Conferenza delle Regioni e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Si potrebbe ragionare anche su un quadro comune di ordinanze per prevenire lo spreco d'acqua, con il razionamento e l'indicazione a privilegiare l'uso dell'acqua per i fabbisogni primari. Molti Comuni si stanno muovendo in tal senso in via autonoma. Sul tavolo anche l'ipotesi di un prelievo sempre più massiccio dai laghi, ma serve un accordo politico e un'intesa con i gestori degli invasi idroelettrici, magari prevedendo anche per loro i ristori. In alcuni territori, inoltre, si stanno predisponendo accordi con le aziende energetiche per l'aumento della percentuale di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli.

Gli occhi sono puntati sul fiume Po. Nella riunione dell'Autorità di Bacino del Po (diventata ormai periodica e già aggiornata al 29 giugno) per coinvolgere nelle decisioni Regioni, mondo agricolo, autorità di bonifica, aziende elettriche e multiutility che si occupano di far arrivare l'acqua nelle case, si è, per il momento, raggiunta una soluzione di compromesso: non sospendere l'irrigazione delle campagne, ma ridurre i prelievi del 20%. C'è infatti un groviglio di problemi economici e ambientali che si complicano, inesorabilmente, l'uno con l'altro: la portata del Po è ai minimi storici, si vede ad occhio nudo e con le misurazioni della portata: a Pontelagoscuro, nei pressi di Ferrara, è arrivato a 180 metri cubi al secondo, come un fiumiciattolo.

Otto giorni di tempo per salvare i campi e le stalle di Cremona, una delle principali province a vocazione agricola d’Italia. Non un giorno di più. "O piove, o ci viene in soccorso l’Enel con i suoi bacini idrici, oppure tra otto giorni nel Cremonese non avremo più acqua", dice Libero Stradiotti, presidente del consorzio del Provolone Valpadana, oltre che vicepresidente del Consorzio di Bonifica Civico Naviglio di Cremona, uno dei più antichi del Paese.

Le conseguenze della siccità estrema sono numerose. Una di esse è che il temutissimo cuneo salino avanzi: meno acqua c'è nella parte finale del fiume, più il mare si fa aggressivo e risale rendendo di fatto inutilizzabile l'acqua del fiume per l'irrigazione perché è salata, ma creando anche molti altri problemi per l'ecosistema. E' arrivato a 21 km dalla foce e potrebbe avanzare ulteriormente. L'irrigazione continua grazie al prelievo dai laghi del nord. Arrivati a questi livelli, spiega il segretario dell'Autorità di bacino Meuccio Berselli, "ogni decisione porta con sé margini di criticità ma il traguardo è minimizzare il danno quanto più possibile in attesa di potenziali integrazioni amministrative dei territori e organi di governo".

La Coldiretti stima che nella pianura Padana è minacciato oltre il 30% della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento. A rischio i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l`alimentazione degli animali. La siccità sta già impattando sulle rese agricole nazionali. Per Confagricoltura i raccolti di grano duro e tenero registreranno una flessione calcolata tra il 15 e il 20%.

Le zone più a rischio

Dal punto di vista dell'approvvigionamento dell'acqua potabile l'attenzione è altissima e si è pronti all'intervento con le autobotti: in questo momento, l'emergenza più grande riguarda il Piemonte dove l'allerta riguarda 145 Comuni soprattutto nel Novarese e nell'Ossolano e dove il livello del lago Maggiore è sceso di un metro negli ultimi 3 giorni. Il Piemonte ha chiesto aiuto alla Val d'Aosta, che però ha risposto che la situazione è tale che non se lo può permettere (ci sono nevai già sciolti come se fossimo ad agosto). Il lago Maggiore, negli ultimi tre giorni, è calato di un altro metro. In provincia di Cuneo 40 Comuni su 247 rischiano di arrivare a un razionamento orario dell'acqua. Le sorgenti di montagna hanno perso tra il 50 e il 90% della portata.

Problemi si evidenziano anche nella Bergamasca e nell'Appennino parmense, ma anche in provincia di Pordenone, lungo il fiume Meduna. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha già chiesto ai cittadini di "fare uso parsimonioso di un bene prezioso come l'acqua, evitando gli sprechi e quindi facendo la propria parte per gli utilizzi di tipo civile".

Attenzione altissima anche nell'area del Delta del Po: la protezione civile ha fatto una ricognizione sui potabilizzatori di Acque Venete e Romagna Acque che servono le utenze di circa 7-800mila persone. L'Emilia Romagna dalle prossime ore sarà in stato di calamità e nel Lazio il presidente della Regione Nicola Zingaretti definisce "grave" la situazione della provincia di Roma, annunciando lo stesso provvedimento per mercoledì: consentirà di adottare le prime misure e invitare i sindaci a contenere il consumo dell'acqua. Ogni regione ha le sue specificità e i suoi problemi. "Ad esempio gli stabilimenti balneari dovrebbero essere predisposti ad un risparmio dell'acqua a partire dalle docce - ha detto il presidente del Lazio Nicola Zingaretti - Ma ci sono tante formule: per questo chiediamo ordinanze comunali e non regionale, perché ci sono delle esigenze territoriali diverse" ha detto il governatore.

In Emilia-Romagna si moltiplicano i timori per la coltivazione di pomodori, mais, riso e frutta, che hanno bisogno di molta acqua: "Rischiamo danni gravissimi", avverte l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi. A Bologna è in vigore (fino al 30 settembre) una ordinanza per vietare lo spreco di acqua potabile “per uso non domestico”, con riferimento inparticolare all’innaffiamento di orti e giardini.

Nessun rischio razionamento di acqua a Roma città per la siccità: "Ho sentito il presidente della Regione Nicola Zingaretti, con il quale sono in contatto continuo, e i vertici di Acea, i quali mi hanno confermato che, anche grazie agli investimenti effettuati dall’azienda in questi anni, al momento non c’è alcun rischio per la città di Roma di dover procedere a turnazioni e altre forme di razionamento'' dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. ''In ogni caso, di fronte all’assenza di piogge e alla situazione determinata dai cambiamenti climatici, è fondamentale usare un bene prezioso come l’acqua in modo attento e responsabile, senza sprechi. Ed è questo l’invito che, assieme agli altri vertici istituzionali, rivolgo alle cittadine e ai cittadini romani anche alla luce della situazione attuale” conclude Gualtieri.

La Lega spinge per un decreto Siccità: "Chiediamo al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza ed un Decreto Siccità a sostegno della nostra agricoltura e per congiurare le gravi ricadute sul comparto agroalimentare", dice il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura.

Tutte le ricette individuate, da Nord a Sud, sono soluzioni tampone o poco efficaci o di corto respiro, come lo svasamento dei bacini idroelettrici per il rilascio delle acque e la richiesta della deroga al minimo deflusso vitale dei fiumi. Soluzioni a breve termine: l'unico modo per alleviare un po' di sofferenza sarebbe la pioggia. Tanta pioggia. Ma sparuti temporali a parte, nei prossimi giorni proseguirà il caldo torrido, che complica ulteriormente la situazione della siccità, oltre a far aumentare i consumi di energia, la cui produzione idroelettrica è, ovviamente, ai minimi termini. Il problema della siccità, deflagrato anche a livello mediatico in questi giorni, arriva da molto lontano. Negli ultimi 20 anni la siccità ha provocato danni all'agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro, il 50% dei quali concentrato in Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna.