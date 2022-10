Tabaccaio rifiuta di vendere sigarette e Gratta e vinci a chi prende il reddito di cittadinanza

Un tabaccaio ha deciso di rifiutarsi di vendere sigarette o biglietti del Gratta e vinci a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Secondo i titolari del negozio, che si trova a Ladispoli, nel Lazio, la carta prepagata dovrebbe essere utilizzata solo per comprare beni di prima necessità, e mai per svago o cose di cui si potrebbe fare a meno facendo un sacrificio. Non una o due volte, ma in molte occasioni i clienti percettori del bonus , a Ladispoli , hanno provato a utilizzare la loro prepagata per soddisfare i vizi del gioco e del fumo, anziché acquistare generi di prima necessità.

I titolari della tabaccheria, Giacomo Esposito e Gloria Ibisco, marito e moglie, hanno parlato al Messaggero della loro scelta. “Hanno il reddito di cittadinanza e si presentano qui per prendere le sigarette e i Gratta e vinci”, hanno lamentato i due. “Ricordo che una persona ha chiesto anche un pacco di sigarette e ha ammesso di voler pagare con la carta del reddito sostenendo che il fumo è un vizio che deve essere esaudito così come il gioco. In quel caso ci siamo opposti ovviamente. Per privacy non possiamo sapere se chi si presenta alla cassa abbia il reddito oppure no, né naturalmente possiamo chiedere i documenti, però nei casi più evidenti è giusto che la nostra categoria si opponga”, hanno detto i due, aggiungendo: “Non siamo contrari al provvedimento, sia chiaro, perché davvero molte famiglie ne hanno bisogno. Però chi è beneficiario di questo sussidio statale dovrebbe utilizzarlo per altro”.

Episodi analoghi sono stati segnalati anche nelle tabaccherie della vicina Cerveteri. “Condivido in pieno il concetto che il reddito debba servire solo alle famiglie bisognose”, ha sostenuto Rocco Murgante, “ma sono convinto che spesso accade anche da noi che diversi cittadini giochino i numeri o prendano i Gratta e vinci con i soldi dello Stato. Però non possiamo fare i controllori. Chiaro, se un cliente lo ammettesse io mi rifiuterei”.

