Donna di 39 anni arriva in ospedale con lesioni gravissime e muore poco dopo, è giallo

È giallo a Merano per la morte di una donna di 39 anni, Sigrid Groeber. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra sabato e domenica in ospedale, dove era arrivata con lesioni gravissime. I medici hanno riscontrato la presenza sul suo corpo di contusioni e la procura ha disposto l'autopsia per capire come si sia procurata quelle ferite. Tutte le ipotesi sono in campo: dall'incidente domestico all'omicidio.

Ecco cosa sappiamo finora. Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 55 anni, che la donna frequentava da qualche tempo e con il quale aveva passato la serata, chiama i soccorsi. Al personale sanitario dice di averla trovata priva di sensi all'interno della scuola provinciale alberghiera Kaiserhof. L'uomo è il custode dell'istituto e riferisce che la donna è caduta dalle scale.

La procura ha disposto l'autopsia. Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre con certezza all'incidente domestico o a una violenza. Per questo l'autopsia sarà determinante.