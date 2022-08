Silvana Arena massacrata dal marito: è stata uccisa a bastonate

Il pensionato Giovenale Aragno, 73 anni, ha ucciso a bastonate la moglie Silvana Arena, pensionata, coetanea. Il femminicidio domenica mattina intorno alle dieci e mezza in un complesso residenziale di Venaria Reale, a poche centinaia di metri dal confine con Torino.

La lite sfociata in omicidio sarebbe iniziata con una discussione riguardante una delle due figlie, una 47enne ospite di una comunità in Umbria. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che Aragno fosse stufo di dover corrispondere somme di denaro proprio per il mantenimento della figlia, che la moglie avrebbe voluto andare a trovare più spesso.

La donna ha tentato disperatamente di raggiungere il balcone per chiedere aiuto. Non ce l'ha fatta. E' stata colpita diverse volte alla testa con un lungo bastone di legno che l'uomo custodiva in casa. Quando i carabinieri e gli infermieri del 118 sono riusciti ad entrare nell'appartamento, l'uomo stava cercando di ripulire il sangue schizzato dappertutto nella piccola stanza vicino alla sala da pranzo.

Dopo l'omicidio, nell’alloggio di via Natale Sandre, sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, dopo l'allarme dato dai vicini di casa, che hanno sentito la coppia originaria del Cuneese litigare e urlare. L'uomo era in casa all'arrivo dei carabinieri, non ha opposto resistenza, è stato arrestato, e trasferito nel carcere di Ivrea. In passato non c'erano mai state né denunce né chiamate al 112. I due, lui originario di Fossano e lei di Cuneo, stavano assieme da moltissimi anni: lui è un ex agente di commercio di utensili da lavoro con la passione per la bicicletta, lei era casalinga.