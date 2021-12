Silvia Floris, trovata morta nel suo letto a 32 anni: è giallo

Una ragazza di 32 anni, Silvia Floris, originaria di Portoscuso, nel Sulcis, è morta in casa a Barcelona, dove risiedeva da tempo. La famiglia della giovane si è già recata in Spagna in attesa dell'autopsia: ''Non sappiamo ancora niente - ha raccontato la sorella ai quotidiani sardi - Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Vogliamo capire cosa è successo".

Secondo le prime informazioni la ragazza sarebbe morta nell'abitazione in cui viveva con il compagno. Al momento del decesso era a letto, stando a quanto raccontato dall'uomo ai genitori di Silvia. Fonti della polizia catalana fanno sapere che non stanno indagando per omicidio, ma le cause della morte di Silvia restano ancora un mistero, un giallo che nelle prossime ore verrà chiarito.