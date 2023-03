Simona Cavallaro, uccisa da un branco di dodici cani: cosa rischia il pastore

Simona Cavallaro aveva vent'anni quando, il 26 agosto 2021, venne attaccata e uccisa da un branco di dodici cani che un pastore aveva lasciato a guardia del suo gregge nella pineta Monte Fiorino a Satriano. Adesso l'uomo, Pietro Rossomanno, rischia 15 anni di reclusione. Questa è la pena richiesta dal pm di Catanzaro nei confronti dell'uomo, 46 anni, che risponde di omicidio colposo.

Ma non è il solo alla sbarra. Otto anni di reclusione sono stati chiesti per la madre del 46enne, Maria Procopio, accusata di invasione e occupazione abusiva dei terreni. Questo perché, secondo gli inquirenti, in un terreno in località Cantone a Satriano è stato rinvenuto un fabbricato rurale adibito ad azienda zootecnica e a civile abitazione intestato a Rossomanno, in cui madre e figlio vivevano.