Simona sbranata da un branco di cani durante la scampagnata, pastore condannato a tre anni

Una ragazza di 20 anni, Simona Cavallaro, il 26 agosto 2021 è stata uccisa a Satriano (Catanzaro) da un branco di cani da guardia di un gregge. A quasi due anni di distanza è arrivata la condanna per l'allevatore. Pietro Rossomanno, 46 anni, è stato condannato a tre anni.

Per Rossomanno, che era accusato anche introduzione e abbandono di animali e di invasione e occupazione abusiva di terreni, la Procura di Catanzaro aveva chiesto una pena di 15 anni. Secondo l'accusa, l'allevatore avrebbe lasciato pascolare in sua assenza il gregge di capre e pecore e il branco di cani al seguito e, quindi, non avrebbe vigilato sul comportamento dei cani che avrebbe causato la morte di Simona Cavallaro. Il gip del tribunale di Catanzaro ha riqualificato il reato da omicidio volontario a omicidio colposo.

Condannata invece a 8 mesi di reclusione della madre dell'allevatore, Maria Procopio, 69 anni, che rispondeva di invasione e occupazione abusiva di terreni.

Quel giorno Simona, che era originaria di Soverato, aveva in programma una scampagnata nella zona di Monte Fiorino, nei pressi di un'area picnic, con alcuni amici. Poi assieme a un'altra persone ha deciso di addentrarsi nei boschi circostanti dove entrambi sono stati assaliti dal branco.

