La gita in pineta finisce in orrore: Simona sbranata a 20 anni da un branco di cani randagi

Un vero e proprio film dell'orrore quanto accaduto sulle montagne che circondano Satriano, comune sul versante ionico delle Serre calabresi in provincia di Catanzaro, dove una ragazza di vent'anni di Soverato è stata uccisa da un branco di cani randagi, pastori maremmani a quanto si apprende.

La vittima si chiamava Simona Cavallaro ed era giunta qualche ora prima con degli amici per una scampagnata nella zona di Monte Fiorino, nei pressi di un'area picnic. Poi assieme ad un altra persone ha deciso di addentrarsi nei boschi circostanti dove entrambi sono stati assaliti da un branco di cani randagi che non hanno dato scampo alla ragazza. A nulla sono servite le urla e le richieste di aiuto della ragazza che circondata dai cani non è riuscita ad allontanarsi.

È toccato proprio ai militari guidati dal tenente Luca Paladino il compito di informare del decesso i familiari della ragazza. Sotto shock gli amici della vittima che erano partiti con lei per trascorrere qualche ora in spensieratezza. La persona che era con lei, invece, sarebbe riuscita a mettersi in salvo trovando riparo in un capanno poco distante.

La Procura della Repubblica di Catanzaro si occuperà del coordinamento delle indagini.