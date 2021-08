"Non uccidete i cani che hanno sbranato Simona"

Si sono tenuti oggi pomeriggio a Soverato i funerali di Simona Cavallaro, la ventenne uccisa giovedì scorso da un branco di cani posti a guardia di un gregge di capre. Già ieri sera, la comunità soveratese ha voluto rendere un primo omaggio a Simona Cavallaro organizzando una fiaccolata partita dalla villa comunale. Presenti centinaia di persone in lacrime per la tragedia che ha portato alla morte della ventenne, mentre a guidare il corteo c'era uno striscione con la foto di Simona e la scritta "Simo, ovunque tu sia sarai sempre con noi".

Dal punto di vista investigativo, l'autopsia ha confermato l'aggressione dei cani alle spalle e alle gambe della ragazza, probabilmente durante il disperato tentativo di fuga, così come ricostruito dall'amico che si trovava con lei. Agli accertamenti medico-legali hanno partecipato anche i consulenti del pastore indagato per omicidio colposo. Intanto, l'area pic-nic dove è avvenuta l'aggressione resta chiusa su ordinanza del sindaco.

Prima di tutto occorre essere certi che non ci siano altri cani liberi, dopo i dodici accalappiati nelle ore successive al fatto, quindi si è anche deciso di limitare gli accessi per favorire le indagini dei carabinieri della compagnia di Soverato. Sarebbe intanto stato individuato il proprietario del gregge a guardia del quale si trovavano i cani definiti "molto aggressivi" dagli investigatori. Così aggressivi che carabinieri e i vigili urbani intervenuti sul posto sarebbero stati aggrediti a loro volta e costretti a sparare colpi di pistola in aria per farli allontanare. In tutto sarebbero una quindicina e accertamenti sono in corso per verificare se il gregge stesse pascolando in aree consentite o meno. Da quello che emergerà dagli accertamenti sarà poi definita la posizione del pastore, un 44enne di Satriano.

Le associazioni animaliste, tuttavia, chiedono che gli animali vengano "preservati" dalla soppressione, e si possa lavorare per la loro rieducazione.