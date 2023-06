Simona morta in casa, il compagno suicida al centro commerciale dopo i messaggi d'addio sui social

Il cadavere di una donna, Simona Lidulli, è stato trovato dai carabinieri alle 11:30 di oggi all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a Roma zona Ardeatino.

Il convivente Valerio Savino è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai, a poco meno di un chilometro da casa. L'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Sul posto anche il medico legale.

A dare l'allarme parenti e amici dei due conviventi dopo che l'uomo aveva pubblicato un messaggio sui social: "Insieme da sempre e per sempre". Anche sulla bacheca della donna era apparso un messaggio di commiato.

Come si vede dalla cronologia dei post sui social sarebbe stato pubblicato prima il messaggio sulla bacheca pubblica di Simona e poi il messaggio su quella di Valerio.

Da una prima ricostruzione si ipotizza che l'uomo abbia sparato alla compagna, trovata morta sul letto in casa, e poi sia fuggito per uccidersi alla fine con un colpo di pistola nella sua auto. Ma, alla luce dei due post sui social, non si esclude il doppio suicidio magari concordato. Il medico legale sta effettuando l'esame esterno dei cadaveri e potrà dare delle prime risposte sulla dinamica. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. Sul posto anche il pm della Procura di Roma.

Chiedo scusa a chi ho fatto del male: il post su Facebook

"Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male".

Il post sulla bacheca di Simona: Addio

Anche sulla bacheca di Simona era apparso un messaggio di commiato. Molto più diretto. "Addio" si legge sulla pagina Facebook di Simona Lidulli.