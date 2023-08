Simone Veronese: il ragazzo di 24 anni trovato morto a Ferragosto

Simone Veronese, 24 anni, è stato trovato morto nella notte tra il 14 e il 15 agosto. I soccorsi sono stati allertati presso un'abitazione a Sottomarina, una frazione di Chioggia, comune della provincia di Venezia. I tentativi di salvare il giovane, però, si sono rivelati vani. Cosa è successo? Un malore improvviso? Le circostanze del decesso per ora non sono chiarite del tutto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sede locale, che hanno raccolto tutti gli elementi utili a fare luce sulla vicenda. In base ai primi accertamenti svolti, comunque, si propende per una morte dovuta a cause naturali.

La notizia si è diffusa rapidamente a Sottomarina e a Chioggia, dove tante persone in queste ore si sono unite al dolore della famiglia del giovane Simone, lasciando messaggi di affetto sui social network. Il 24enne era papà di una bambina ed era molto conosciuto anche per la sua attività di agente immobiliare. Del fatto è informato anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao.

Sul posto, nel momento del dramma, sono intervenuti i militari del distaccamento di Chioggia e gli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvare la vita del ragazzo.

