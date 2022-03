Omicidio Simonetta Cesaroni: la nuova testimonianza che cambia tutto, su chi si concentrano i sospetti

Il nome di Simonetta Cesaroni, da tre decenni a questa parte, è ciclicamente tornato in prima pagina. Il giallo della giovane romana uccisa a 20 anni d'età in via Poma, a Prati, nel cuore di Roma, in un pomeriggio dell'estate 1990 forse è a un nuovo punto di svolta. In un libro-inchiesta di Igor Patruno, “Il delitto di via Poma.Trent’anni dopo”, Francesco Caracciolo Di Sarno appare subito: il padre della povera Simonetta lo incontra la mattina del 13 agosto 1990 nell’androne del palazzo in cui la ragazza è stata uccisa. Si ritrovano insieme nell’ascensore, il comportamento di Caracciolo Di Sarno lo mette a disagio; a un certo punto pare gli abbia strappato una chiave di mano. È dunque fra i primi a comparire in questa drammatica vicenda. Torna ora il suo nome. E lo fa nel modo più inquietante.

Le nuove indagini, si leggeva sui quotidiani a inizio settimana, riguarderebbero nello specifico un sospettato che già all'epoca dei fatti finì nel mirino degli investigatori. Il suo alibi, a distanza di oltre trent'anni, potrebbe essere smentito da nuovi elementi che verranno raccolti dai magistrati per cercare di dare una identità a chi quel pomeriggio si accanì sul corpo di Simonetta.

Simonetta Cesaroni: su chi si concentrano i sospetti

Oggi è Repubblica a entrare nei dettagli: ci sarebbe una "nuova" testimonianza di una donna che rende molto più fragile il vecchio alibi del suo datore di lavoro; i sospetti si concentrano sull’ex presidente regionale degli Ostelli della gioventù. L'omicidio di Simonetta Cesaroni avvenne negli uffici coordinati dall’avvocato Francesco Caracciolo Di Sarno. Una voce ritenuta "molto verosimile" raccolta dall’ex funzionario di polizia che per anni dopo il delitto ha seguito il caso, Antonio Del Greco, è stata riferita alla famiglia Cesaroni mesi fa. Si tratterebbe di una fonte attendibile. Traballerebbe un alibi che pareva ferreo, inscalfibile. Quello di Francesco Caracciolo Di Sarno, l’allora presidente regionale degli Ostelli della gioventù, morto 6 anni fa.

L'uomo, ripercorre oggi il quotidiano, "ha sempre detto di non aver conosciuto Simonetta e di non sapere perché proprio il 7 agosto, dagli uffici di via Poma partirono due chiamate verso la sua tenuta. Per anni ha continuato a giurare che quel giorno era in campagna. E di essersi allontanato solo per accompagnare la figlia in aeroporto. Adesso però la testimonianza di una sua ex collaboratrice fa vacillare il suo alibi. È colma di dettagli, circostanze". Lo scorso autunno proprio per questo motivo la famiglia di Simonetta ha elencato tutto in un esposto in procura. Sono state ascoltate diverse persone "informate sui fatti".

Gli occhi sono puntati su uno sbiadito verbale di trent'anni fa, due pagine scritte da un commissario di polizia al dirigente della Digos. Al centro di quelle pagine c'è l'avvocato Francesco Caracciolo Di Sarno: "Sarebbe noto fra gli amici per la dubbia moralità e le reiterate molestie arrecate a giovani ragazze, episodi che seppure a conoscenza di molti non sarebbero mai stati denunciati grazie anche alle 'amicizie influenti' dallo stesso vantate", scrive il poliziotto. E poi ancora: "Il giorno del delitto, pressappoco nell’ora riportata dai media come quella presunta dell’omicidio, l’avvocato sarebbe rientrato affannato e con un pacco mal avvolto presso la propria abitazione", uscendo poco dopo con una "grossa borsa".

Caracciolo viene poi descritto dopo la riapertura del caso come "oltremodo agitato e preoccupato, tanto da assumere atteggiamenti maniacali". Altro dettaglio: il giorno dell'omicidio a trovare il corpo di Cesaroni fu Salvatore Volponi, uno dei datori di lavoro di Simonetta che mandava due giorni a settimana la giovane a lavorare presso la sede di Prati dell'associazione degli ostelli della gioventù: era stato convinto dalla sorella della vittima a controllare perché la ragazza non fosse tornata a casa. "Bastardo", avrebbe esclamato Volponi, dopo aver rinvenuto il cadavere martoriato. A processo dirà che era "un’affermazione generica".

Tutte le tappe processuali del caso Cesaroni

Otto anni fa sembrava tutto finito, la giustizia e la verità lontanissime. Nel febbraio del 2014 infatti la Cassazione confermò l'assoluzione dell'ex fidanzato Busco. Non c'entrava nulla. Contro di lui non furono trovate prove in grado di accusarlo "oltre ogni ragionevole dubbio" di essere l'assassino. Anzi, gli elementi che in primo grado portarono alla sua condanna a 24 anni di carcere, per i giudici della Suprema Corte erano da considerare solo delle "congetture".

La Cassazione metteva in fila tutti i tasselli di uno dei più noti casi irrisolti della cronaca nera, dopo le archiviazioni dei procedimenti a carico del portiere dello stabile Pietrino Vanacore (morto suicida) e di Federico Valle. Ad avviso degli 'ermellini' l'assoluzione di Busco emessa dalla Corte d'Assise d'appello di Roma il 27 aprile 2012, non è da mettere in discussione perche' risponde alle regole della "congruità" e completezza della motivazione" ed ha una "manifesta logicità". Insomma, venne smontato l'impianto accusatorio, arrivando ad affermare che non si sa nulla di sicuro sulle "modalità e i tempi" dell'azione omicidiaria, sul "movente" dell'omicidio, e nulla autorizza a ritenere "falso" l'alibi di Busco. Non è nemmeno sicuro che l'ex fidanzato di Simonetta fosse in via Poma quel giorno, mentre è sicuro che ci sono state altre persone delle quali si è trovato il Dna "minoritario" sulla porta di ingresso della stanza dove si trovava Simonetta e sul telefono dell'ufficio.

Pochi giorni dopo il delitto, il 10 agosto, viene fermato dalla polizia, Pietrino Vanacore, uno dei portieri dello stabile. Su un suo pantalone vengono individuate alcune macchie di sangue, ma non e' di Simonetta. L'uomo viene scarcerato dal tribunale del Riesame il 30 agosto. Gli inquirenti cercano sia nella cerchia di amicizie della ragazza, a cominciare dal fidanzato di allora, sia negli ambienti di lavoro. Il pm Pietro Catalani, dopo alcuni mesi di indagini, chiede l'archiviazione della posizione di Salvatore Volponi, datore di lavoro della Cesaroni. Il 26 aprile del 1991 il gip archivia gli atti riguardanti Pietrino Vanacore e altre cinque persone. Il fascicolo resta aperto contro ignoti.

Trascorre circa un anno, il 3 aprile del '92 viene inviato un avviso di garanzia a Federico Valle, nipote dell'architetto Cesare Valle, che abita nel palazzo di via Poma e che la notte del delitto ha ospitato Vanacore. Valle viene tirato in ballo dalle dichiarazioni dell'austriaco Roland Voller, amico della madre di Valle, secondo il quale dai racconti della madre sarebbe emerso che il figlio torno' sporco di sangue da via Poma. Il 16 giugno 1993 il gip proscioglie Valle per non aver commesso il fatto e Vanacore perché il fatto non sussiste. Cala il sipario.

Nel settembre del 2006 vengono sottoposti ad analisi i calzini, il corpetto, il reggiseno e la borsa di Simonetta. Il colpo di scena arriva con i risultati delle analisi effettuate dai Ris: sugli indumenti della ragazza, grazie a sofisticate strumentazioni, vengono rilevate delle tracce di saliva dell'ex fidanzato Raniero Busco che nel settembre del 2007 viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori, inoltre, prelevano l'impronta dell'arcata dentaria di Busco, al fine di confrontarla (attraverso le foto autoptiche del 1990) con il morso riscontrato sul seno di Simonetta: l'arcata dentaria di Busco s'integra con l'individuazione del suo Dna sul corpetto ed il reggiseno. Il 3 febbraio del 2010 inizia il processo a carico dell'ex ragazzo che vive anche di nuovi colpi di scena: il 9 marzo, a pochi giorni dalla sua prevista deposizione, si toglie la vita Pietro Vanacore. Giallo nel giallo, lo fa in circostanze e con modalità poco chiare. Infine, nel febbraio del 2014 con la pronuncia della Cassazione che ha confermato l'assoluzione per Busco, l'ex fidanzato dell'allora 21enne, che in primo grado era stato condannato a 24 anni di carcere. Verdetto tra l'altro ribaltato già in appello.

Adesso, la nuova possibile svolta. Alla ricerca della verità su quella giovane vita spezzata in un giorno d'estate, nel silenzio dell'agosto di Roma.