Il sito della Cassazione è in tilt da due settimane

Da oltre due settimane ormai il sito della Corte di Cassazione è in tilt - formalmente "temporaneamente sospeso per attività di manutenzione" come si può leggere in rete - ed è impossibile accedere ad uno dei servizi più importanti, ovvero consultare le sentenze civili e penali emesse dalla Suprema Corte, con disagi significativi non solo per gli avvocati di tutta Italia, ma anche per gli stessi magistrati, oltre che per le persone coinvolte nei processi.

L'accesso alle sentenze per via telematica ha peraltro una funzione fondamentale nel nostro ordinamento, visto che con la pubblicazione in rete i verdetti - emessi "in nome del popolo italiano" - diventano (teoricamente) accessibili a tutti. Spesso i provvedimenti vengono caricati con mesi di ritardo, ma il sito resta comunque uno strumento importante per chi non può consultare gli atti direttamente a Roma.

Nonostante una serie di chiamate all'Urp della Cassazione (che risponde soltanto dalle 12 alle 13 dal lunedì al venerdì) e alcune pec inviate in altri uffici, non è stato possibile né capire a cosa sia dovuto esattamente il blocco del sito e soprattutto per quanto tempo durerà ancora. La manutenzione su internet è un'operazione frequente, ma che gli interventi possano protrarsi addirittura per oltre due settimane, specie in un settore così delicato, resta inspiegabile.