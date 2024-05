L'influencer Siu esce dal coma, il marito cambia versione: "Ha tentato il suicidio". Il giallo del blitz nella loro casa

È uscita dal coma Soukaina El Basri, per tutti Siu, la giovane modella e influencer biellese finita in terapia intensiva per una profonda ferita al torace e una lacerazione dell'arteria mammaria. Il marito della donna, Jonathan Maldonado, è stato arrestato per tentato omicidio. I medici però non hanno ancora sciolto la prognosi. Si attendono ulteriori accertamenti clinici per valutare le eventuali conseguenze riportate dalla donna. Sul caso indaga la polizia, che finora non ha potuto sentire Siu per le sue condizioni.

Sappiamo che giovedì scorso la 28enne è stata portata in ospedale a Biella per dolore all'addome e i medici hanno riscontrato una profonda ferita che le ha causato una copiosa emorragia. Il marito ha riferito di un incidente domestico. Poco dopo ha perso i sensi ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Novara, dove è stata operata e ricoverata in rianimazione in coma farmacologico.

Dall'ospedale è partita la segnalazione alla Procura. Il marito e gli altri familiari sono stati sentiti e dopo un lungo interrogatorio è stato disposto il fermo per l'uomo con l'accusa di tentato omicidio."L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto", sono state le parole della procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio.

Gli inquirenti sperano adesso di poter ascoltare Siu per chiarire la vicenda. Il marito si dice innocente. Prima ha parlato di un incidente domestico, poi di un gesto autolesionistico da parte della donna, che a suo dire negli ultimi tempi pativa una forma di depressione. La ferita al torace, però, non è compatibile con l'oggetto che ha indicato. Agli atti c'è anche una denuncia per maltrattamenti che Siu ha presentato nel maggio del 2023 e ritirato a dicembre. Ci sono poi le testimonianze che parlano della gelosia di Jonathan e delle sue scenate. C'è poi un giallo nel giallo: i sigilli messi su ordine dei magistrati alla casa della coppia sono stati rotti. Gli inquirenti sospettano che l'iniziativa sia stata del marito: la sua auto infatti è rimasta parcheggiata a lungo nei pressi dell'abitazione.