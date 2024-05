Siu, l'influencer in fin di vita per una ferita al petto. "Non è stato un incidente", arrestato il marito

La versione dell'incidente domestico non convince gli inquirenti della procura di Biella. È stato arrestato Jonathan Maldonado, marito di Soukaina El Basri, la giovane influencer finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto. Il provvedimento è stato deciso dopo un lungo interrogatorio negli uffici della Questura di Biella. L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

L'ultimo post social di Soukaina El Basri

Soukaina El Basri ha 30 anni ed è mamma di due bambine. Sui social è nota come Siu e ha 80mila follower su Instagram. Nel suo profilo tantissime fotografie dove consiglia abiti e prodotti cosmetici. Il marito lavora in una azienda di caffè a Gattinara, nel Vercellese.

Su Facebook l'ultimo post è datato 6 maggio, giorno del compleanno di Siu. "Quando arriva il giorno del mio compleanno - scrive - ritorno a sentirmi bambina anche se, in fondo. Così, mi ci sono sempre sentita. E buon compleanno a me. Me lo dico anche io che tante volte, in passato, mi sono dimenticata di farmi gli auguri. Nel tempo ho realizzato che era così importante farlo. Giuro".

"Nessun incidente, è un tentato omicidio"

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì. La donna è arrivata al pronto soccorso all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella) con un forte dolore al petto. Le è stata riscontrata un'unica ferita, profonda, al petto. Ai medici il marito avrebbe detto di una caduta in casa. Poi la donna è collassata per un'emorragia interna ed è stata trasportata d'urgenza a Novara. Ora è in rianimazione. Dall'ospedale è partita la segnalazione alla Procura.

"La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata - ha spiegato la procuratrice di Biella Teresa Angela Camelio -. Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le informazioni di garanzia necessarie". Sono stati sentiti anche i familiari della donna: dai racconti è emerso che la coppia viveva un periodo piuttosto burrascoso. Ci sarebbe, ma non ci sono conferme, anche una denuncia di qualche mese fa di Siu verso il marito.

La loro abitazione del rione Chiavazza a Biella è stata posta sotto sequestro e passata al setaccio. Nel sopralluogo è stato trovato molto disordine, ma non una situazione che possa far pensare a una colluttazione. "L'ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo - ha spiegato Camelio - non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto". È confermata intanto la presenza di un foro all'altezza del petto della donna: "Abbiamo già dato incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità della ferita con un'arma bianca" ha spiegato.