Siu, l'influencer trovata in casa con un foro nel petto: c'è un indagato per tentato omicidio

C'è un indagato per tentato omicidio nella vicenda di Soukaina El BasBasri, nota come Siu, l'influencer e modella biellese rimasta ferita in casa in circostanze ancora da accertare e ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Novara. La 30enne non sarebbe in pericolo di vita, ma è in coma farmacologico. La prognosi è riservata.

Il giallo della caduta

La 30enne, secondo quanto avrebbe raccontato il marito Jonathan Maldonato, sarebbe caduta nella casa di Chiavazza, in provincia di Biella, dove la coppia vive insieme alle due figlie piccole. La presenza di molto sangue in casa e la ferita riportata dalla vittima, un foro nel petto, hanno fatto emergere dei dubbi sull'ipotesi della caduta accidentale.

Come spiega l'Adnkronos, il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, ha fatto sapere che "è stata fatta un'iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio" e, a chi le domandava se il marito della donna fosse stato già sentito, ha risposto: "È stato sentito con le garanzie". Le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando dunque sul compagno dell'influencer.

Secondo la Procura, la donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria che le ha causato una copiosa fuoriuscita di sangue con un riversamento interno.

"Stiamo facendo indagini a 360 gradi - ha aggiunto il procuratore -, sono state inviate le informazioni di garanzia necessarie perché l‘ipotesi di una caduta accidentale della vittima e poi la versione di un gesto anticonservativo compiuto dalla medesima non sembravano molto verosimili". Di qui, ha sottolineato, "la necessità di effettuare una serie di indagini per vedere cosa è successo esattamente". Per quanto riguarda l’oggetto che avrebbe causato la ferita alla giovane, il procuratore ha spiegato che "è stato dato incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita". La donna, di origini marocchine, è attiva soprattutto nel mondo del beauty e su Instagram conta più di 80mila follower.