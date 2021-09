Risponde ad un sms e si trova con il conto corrente azzerato: questa la disavventura accorsa a un 57enne piacentino che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Pianello dopo aver visto volatilizzarsi i propri risparmi. Un incubo iniziato i primi giorni di agosto quando il 57enne riceve un sms sul cellulare che gli indicava di confermare alcuni dati personali relativi ai suoi rapporti con la banca.

Ingannato dal fatto che l’impaginazione web era molto simile a quella effettiva dell’istituto bancario dove da poco aveva spostato il suo conto corrente trasferendo anche alcune somme di denaro, compilava e rispondeva all’sms. Lo stesso giorno veniva ricontattato con lo stesso metodo e questa volta gli venivano richiesti alcuni codici identificativi.

E la frittata è fatta. Una volta carpiti i dati sensibili il 10, 11 e 12 agosto dal conto corrente della vittima vengono trasferiti mediante sei bonifici bancari, 49mila euro spostati su due distinti conti. I carabinieri di Pianello, ricevuta la denuncia del 57enne, hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso e sono riusciti a risalire agli Iban e agli intestatari dei conti correnti dove le somme erano state accreditate. Si tratta di due pregiudicati per reati analoghi, di 46 e 29 anni residenti a Napoli che sono stati denunciati per frode informatica in concorso.